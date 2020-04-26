Вадим Евсеев: «Локомотив» был большой дружной семьей - Советский спорт
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26 апреля 2020 18:54ФутболШарафудинов Виктор

Вадим Евсеев: «Локомотив» был большой дружной семьей

Главный тренер «Уфы» и бывший полузащитник железнодорожников рассказал о причинах успехов команды Юрия Семина.

Вадим Евсеев продолжает публиковать свой алфавит в инстаграме. Под буквой Л главный тренер «Уфы» вспомнил «Локомотив», за который выступал с 2000 по 2006 годы.

«Буква Л. Конечно это «Локомотив», – написал Евсеев. – Родной мой клуб, я провел в нем много лет. Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» – и первое чемпионство в истории клуба, медали и Кубки.

Тот «Локомотив» был большой дружной семьей. Спасибо Филатову с Семиным: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно.

Черкизово, Баковка – дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах.

Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего, что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты не играл.

В еврокубках были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за свое имя, но и для болельщиков.

Трибуны в Черкизово это еще одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто!»

Всего Евсеев за шесть лет в «Локомотиве» сыграл 218 матчей, забив 25 мячей и отдав 13 результативных передач. Вместе с железнодорожниками он дважды выиграл чемпионат России в 2002 и 2004 годах, а также стал обладателем Кубка в 2000-м и 2001-м.

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Буква Л. Конечно это «Локомотив». Родной мой клуб, я провёл в нем много лет. Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» - и первое чемпионство в истории клуба, медали и Кубки. Тот «Локомотив» был большой дружной семьей. Спасибо Филатову с Семиным: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно. Черкизово, Баковка - дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах. Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего, что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты не играл. В еврокубках у @fclokomotiv были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за своё имя, но и для болельщиков. Трибуны в Черкизово это ещё одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто! #спорт #фкуфа #футбол #фклокомотив #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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