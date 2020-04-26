«Валенсия» Черышева собирается в мае возобновить тренировки - Советский спорт
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26 апреля 2020 19:39ФутболШарафудинов Виктор

«Валенсия» Черышева собирается в мае возобновить тренировки

О ситуации в испанском клубе рассказал отец футболиста сборной России Дмитрий Черышев.

Если испанские власти примут решение ослабить режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса, «Валенсия» и остальные испанские клубы в начале мая могут возобновить тренировки.

Об этом в интервью ТАСС бывший тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева:

«С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде. Я слышал, что мадридский «Реал» уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что «Валенсия» и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции».

Сейчас все футболисты тренируются в домашних условиях: занимаются на беговой дорожке, велотренажере по два раза в день. Денис тренируется в хорошем режиме, старается поддерживать скорость на беговой дорожке и велосипеде, подолгу находится на тренажерах и делает небольшие ускорения на территории, насколько позволяют ее размеры. Кроме велотренажеров клуб предоставил, во всяком случае первой команде точно, небольшие гири, полусферу – это хорошая вещь, которая помогает укреплять мышцы, суставы. Это очень хороший аппарат, который помогает стабилизации ножных суставов для футболистов.

Что касается критики за нарушение карантина, на самом деле не было никаких проблем. Это был еще первый день карантина, не все были в домашних стенах, не все понимали, что делать, как себя вести. Денису сказали, что нужно находиться дома, так что это было, скажем так, в предупредительном режиме. Ничего страшного не произошло».

Чемпионат Испании был приостановлен 13 марта после 27 туров из 38. «Валенсия» занимает седьмое место, набрав 42 очка. Денис Черышев в нынешнем сезоне сыграл в примере 15 матчей, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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