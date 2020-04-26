Уткин подобрал нецензурное определение для Аршавина

«Я его не любил, потому что зачастую Аршавин выдавал желаемое за действительное, - заявил Уткин на своем ютуб-канале. - Он не реализовал себя в полной мере, увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера – я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, – вполне вписывается в определение говнюк».

При это журналист заявил о достаточно добрых отношениях с футболистом. По словам Уткина, на этой неделе они обменялись с Аршавиным СМС-сообщениями.

Напомним, что Аршавин попал в символическую сборную России всех времен по версии «Советского спорта».