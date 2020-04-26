Глава совдира «Локомотива» – о переговорах с Николичем: Все равно что на заборе напишут «дурак»

«Спрашивайте об этом у тех, кто это написал, а я слухи не комментирую, - заявил председатель совета директоров «Локомотива» порталу Sport24. - Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?»
Напомним, что слухи о том, что Николич может сменить Юрия Семина на посту главного тренера вице-чемпионов России появились еще месяц назад. Тогда Мещеряков комментировал их в похожем ключе. Как и распространенную недавно итальянскими СМИ новость о переговорах с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
Контракт Семина с клубом истекает по окончании этого сезона. На перерыв из-за пандемии «Локо» ушел на втором месте в РПЛ. Планы доиграть сезон-2019/20 клубы обсудят 27 апреля.
Добавим, что Николич не работает с осени прошлого года, когда его уволили из венгерского «Фехервара».
«Бомж отжимался по своей воле. А ты, Кузнецов, - чёрт!» Фанаты проклинают хейтера Хабиба Отповедь бойца ММА Дмитрия Кузнецова по поводу опубликованного им ранее клипа, высмеивающего Хабиба Нурмагомедова, вызвала гневную реакцию поклонников российского чемпиона UFC. 26.04.2020 12:00 ММА Сергеев Иван ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Когда врачи каждый день за гроши рискуют жизнью, развращенные хоккейные профи делят бюджеты Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о деятелях КХЛ, которые не осознают, что получают из бюджетов незаслуженно большие суммы. 25.04.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег Федун снова призвал завершить сезон, Европа выходит из изоляции, Мозякин идет на сокращение В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 26.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком Лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопросы известной российской баскетболистки Светланы Абросимовой незадолго до своего онлайн-матча с Уэйном Гретцки. 23.04.2020 09:30 Хоккей Сергеев Иван Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай НХЛ, как тебе не стыдно – неужели Орр сильнее Фетисова в 224 раза? Официальный сайт НХЛ в вынужденную паузу продолжает потчевать скучающих болельщиков историческими рейтингами, взрывающими мозг дилетантизмом и ангажированностью. 23.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий