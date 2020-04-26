Глава совдира «Локомотива» – о переговорах с Николичем: Все равно что на заборе напишут «дурак» Анталолий Мещеряков прокомментировал информацию о скором назначении на пост главного тренера «Локо» серба Марко Николича.

«Спрашивайте об этом у тех, кто это написал, а я слухи не комментирую, - заявил председатель совета директоров «Локомотива» порталу Sport24. - Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?»

Напомним, что слухи о том, что Николич может сменить Юрия Семина на посту главного тренера вице-чемпионов России появились еще месяц назад. Тогда Мещеряков комментировал их в похожем ключе. Как и распространенную недавно итальянскими СМИ новость о переговорах с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

Контракт Семина с клубом истекает по окончании этого сезона. На перерыв из-за пандемии «Локо» ушел на втором месте в РПЛ. Планы доиграть сезон-2019/20 клубы обсудят 27 апреля.

Добавим, что Николич не работает с осени прошлого года, когда его уволили из венгерского «Фехервара».