Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно, в этом случае «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ

Руководство Российского футбольного союза обсуждает вероятность досрочного завершения сезона в низших дивизионах – Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
Такое решение может быть принято, если к 30 апреля не будет ясности с конкретными сроками возобновления футбольных соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
В случае досрочного завершения первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» и «Химки», занимающие два первых места после 27 туров, получат право выступить в РПЛ в сезоне-2020/21.
Что касается обмена командами между ФНЛ и ПФЛ, то в Российском футбольном союзе обсуждают два варианта.
В первом случае те, кто понижается в классе, будут определены, исходя из нынешнего турнирного положения. По второму плану из ФНЛ никто не вылет, а лидеры ПФЛ получат право повыситься в классе.
Футбольные турниры в России были приостановлены 17 марта. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.
Изначально из ФНЛ в ПФЛ должны были вылететь 5 команд, однако «Армавир» уже снялся с соревнований, а «Луч» из Владивостока из-за финансовых проблем со следующего сезона будет выступать в третьем дивизионе.
«Ротор» лидирует в ФНЛ, набрав 56 очков. Второе место с 54 очками занимают «Химки», опережая «Чертаново» лишь по дополнительным показателям. Четвертое место занимает московское «Торпедо», набрав 53 очка.