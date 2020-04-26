Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
«Меня до сих пор беспокоит, сможем ли мы провести матчи в Копенгагене, – заявил Меллер. – Думаю, вероятность 50 на 50. Все стороны настроены позитивно и хотят двигаться вперед. Но есть некоторые проблемы, которые необходимо решить, прежде чем у нас появится уверенность, что матчи могут быть сыграны в Копенгагене».
Одна из причин отказа – намерение властей датской столицы провести три этапа велогонки «Тур де Франс» в июне 2021 года. УЕФА ждет подтверждения до 30 апреля.
Напомним, что Копенгаген должен принять три матча группы B (Дания – Финляндия, Дания – Бельгия и Россия – Дания), а также одну встречу 1/8 финала.
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