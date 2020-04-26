Сергей Ташуев: Вакцину найдут, а в футбол надо играть даже без болельщиков

Сергей Ташуев считает, что в Голландии допустили ошибку, завершив футбольный чемпионат досрочно.
«На улице красных фонарей пошел хороший запах и приняли такое решение, – заявил Ташуев в интервью «РИА Новости». – Это шутка, конечно. Но серьезно, это странное решение. Я удивлен и не ожидал такого. Насколько я знаю, клубы выступают против. Не забывайте, что это телевизионные права, борьба за еврокубки, потеря средств. Соответственно, клубы могут обанкротиться. В конце концов это же не ядерная война, это эпидемия, которую лечат, найдут вакцину. А в футбол надо играть даже без болельщиков. Вот белорусы и при зрителях играют».
Решение Королевского футбольного союза Нидерландов подвергли критики в «Аяксе», который лидировал в чемпионате после 25 матчей, опережая АЗ по дополнительным показателям. ФК «Утрехт» намерен подать в суд, поскольку не получил места в Лиге Европы, хотя отставал от «Виллема II» лишь на три очка, сыграв на один матч меньше.
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