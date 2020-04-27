Невеста Роналду провела тренировку в домашних условиях (видео)

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, провела тренировку на глазах у своей дочери Аланы Мартины.
«Начинаю неделю, занимаясь вместе с одним из главных людей в моей жизни», – подписала видео девушка игрока.
Добавим, что у Роналду также есть три ребенка, рожденные от суррогатных матерей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео.
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