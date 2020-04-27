Невеста Роналду провела тренировку в домашних условиях (видео) - Советский спорт
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27 апреля 2020 14:07ФутболГичунцев Артур

Невеста Роналду провела тренировку в домашних условиях (видео)

Ранее футболист покинул Италию и вернулся на Мадейру вместе со своей семьей.

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, провела тренировку на глазах у своей дочери Аланы Мартины.

«Начинаю неделю, занимаясь вместе с одним из главных людей в моей жизни», – подписала видео девушка игрока.

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Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Добавим, что у Роналду также есть три ребенка, рожденные от суррогатных матерей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео.

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