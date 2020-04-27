Невеста Роналду провела тренировку в домашних условиях (видео) Ранее футболист покинул Италию и вернулся на Мадейру вместе со своей семьей.

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, провела тренировку на глазах у своей дочери Аланы Мартины.

«Начинаю неделю, занимаясь вместе с одним из главных людей в моей жизни», – подписала видео девушка игрока.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 27 Апр 2020 в 2:46 PDT

Добавим, что у Роналду также есть три ребенка, рожденные от суррогатных матерей: Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео.