Кокорин – об игре в FIFA 2020: Отправляю себя в «Барселону» Ранее футболист сообщил, что может перебраться в чемпионат Италии.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, как проводит свою карьеру в FIFA 2020.

«На самом деле все, кто играет в эти игры, стремятся поиграть за большие клубы. Но и себя тоже иногда покупают. Не часто собой играю, а больше именитыми клубами», – приводит слова нападающего «Матч ТВ», который также подчеркнул, что отправляет себя в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным. Что касается «Сочи», то клуб доволен его игрой и надеется подписать игрока на постоянной основе.