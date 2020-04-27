Кокорин – об игре в FIFA 2020: Отправляю себя в «Барселону» - Советский спорт
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27 апреля 2020 14:25ФутболГичунцев Артур

Кокорин – об игре в FIFA 2020: Отправляю себя в «Барселону»

Ранее футболист сообщил, что может перебраться в чемпионат Италии.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, как проводит свою карьеру в FIFA 2020.

«На самом деле все, кто играет в эти игры, стремятся поиграть за большие клубы. Но и себя тоже иногда покупают. Не часто собой играю, а больше именитыми клубами», – приводит слова нападающего «Матч ТВ», который также подчеркнул, что отправляет себя в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным. Что касается «Сочи», то клуб доволен его игрой и надеется подписать игрока на постоянной основе.

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