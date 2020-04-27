РПЛ рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня Руководство РПЛ и РФС обсудили с клубами вопросы подготовки к возобновлению чемпионата.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, клубам предложено два варианта календаря, основанных на рекомендациях УЕФА завершить чемпионаты к 3 августа. В одном старт намечен на 21 июня, другой предусматривает возобновление с 28 июня.

В первом случае первые два тура чемпионата после возобновления сезона запланированы в недельном цикле, затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний снова в недельном цикле. Согласно второму - игры пройдут с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Отмечается, что оба варианта предусматривают возможность доигровки Кубка России.

«Текущее ограничение на въезд для иностранных граждан в Россию действует до 1 мая. РФС и РПЛ следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения сотрудников и игроков клубов, которые выехали за пределы страны. Любой из сценариев подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции».

Напомним, что 17 марта 2020 года было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса. В начале апреля РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.

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