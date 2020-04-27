Ахмет Айдамиров: Мы выступаем за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый Генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров считает, что в случае возобновления чемпионата у клуба возникнут сложности с формированием состава на следующий сезон.

«Конкретно мы выступаем за то, чтобы не доигрывать чемпионат и начинать в августе новый. Не из-за того, что мы находимся на том месте, где находимся, а потому что уверены, что из этой ситуации вылезем, возможности и ресурсы у нас такие есть. Мы, а эту точку зрения поддерживает достаточное количество клубов, исходим из того, что есть куча проблем, с которыми мы столкнемся при возобновлении чемпионата. А из-за заканчивающихся контрактов мы просто не успеем сформировать команду на следующий сезон», - приводит слова Айдамирова «РИА Новости».

Отметим, что «Ахмат» после 22 туров, набрав 20 очков, занимает в РПЛ последнее, 16-е место. Ранее премьер-лига предложила два варианта возобновления чемпионата в июне.