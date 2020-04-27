Михаил Гершкович - о чемпионате с 18 командами: В основе всего должен быть спортивный принцип

- Если говорить о чемпионате с 18 командами, то, откровенно говоря, в условиях экономического кризиса у нас и так некоторые команды влачили неважное существование. Смогут ли все они выступить в новом сезоне? В основе всего должен быть спортивный принцип, - цитирует Гершковича «РИА Новости».
Напомним, что в понедельник, 27 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона. В частности один из вариантов предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона-2019/20, то лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит, но в него добавятся два текущих лидера ФНЛ-2019/20 - «Ротор» и «Химки».
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав Традиции ЦСКА, текучка Карпина и «ветеран» Дзюба. Рейтинг преданности РПЛ Акинфеев возглавил рейтинг футболистов, дольше всех выступающих за свои клубы, опередив самого Месси. Мы изучили на тот же предмет составы ведущих команд РПЛ. 26.04.2020 18:00 Футбол Зибрак Артем Сафин разнес русских тренеров и любимый «Спартак» в пух и прах Бывшая первая ракетка России Михаил Южный пообщался в прямом эфире инстаграма с экс-лидером мирового рейтинга Маратом Сафиным. Два приятеля, разумеется, обсудили не только теннис. 26.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай НХЛ, как тебе не стыдно – неужели Орр сильнее Фетисова в 224 раза? Официальный сайт НХЛ в вынужденную паузу продолжает потчевать скучающих болельщиков историческими рейтингами, взрывающими мозг дилетантизмом и ангажированностью. 23.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Когда врачи каждый день за гроши рискуют жизнью, развращенные хоккейные профи делят бюджеты Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о деятелях КХЛ, которые не осознают, что получают из бюджетов незаслуженно большие суммы. 25.04.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий