Михаил Гершкович - о чемпионате с 18 командами: В основе всего должен быть спортивный принцип - Советский спорт
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27 апреля 2020 18:16Футбол

Михаил Гершкович - о чемпионате с 18 командами: В основе всего должен быть спортивный принцип

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович поделился мнением об увеличении числа команд в российской премьер-лиге.

- Если говорить о чемпионате с 18 командами, то, откровенно говоря, в условиях экономического кризиса у нас и так некоторые команды влачили неважное существование. Смогут ли все они выступить в новом сезоне? В основе всего должен быть спортивный принцип, - цитирует Гершковича «РИА Новости».

Напомним, что в понедельник, 27 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона. В частности один из вариантов предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона-2019/20, то лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит, но в него добавятся два текущих лидера ФНЛ-2019/20 - «Ротор» и «Химки».

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