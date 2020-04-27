Футболисты «Арсенала», «Брайтона» и «Вест Хэма» приступили к индивидуальным тренировкам «Арсенал», «Брайтон» и «Вест Хэм» открыли свои тренировочные площадки для индивидуальных тренировок игроков.

Как сообщает BBC, связано это с тем, что АПЛ надеется на возможное возобновление сезона 8 июня и его завершение в конце июля, чтобы соответствовать европейским планам УЕФА. Это потребует от команд быть в полной готовности к 18 мая.

Как отмечает издание, ожидается, что все игры будут проходить при пустых трибунах, но лига рассматривает вопрос о том, чтобы сделать часть из них доступными к просмотру по бесплатному телевидению.

Напомним, что сезон в премьер-лиге был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, но все клубы АПЛ по-прежнему стремятся доиграть 92 оставшихся матча этого сезона.

Отметим, что в Великобритании от коронавируса умерли свыше 20 000 человек.