«Зенит» окажет финансовую помощь двум больницам Санкт-Петербурга

«Благодаря инициативе зенитовцев в качестве безвозмездной помощи больницам будут переданы 1600 комбинезонов, 300 защитных очков, 2380 респираторов FFP2 и FFP3, 1000 экранов, 80 одноразовых халатов, а также 30 пульсоксиметров», - сообщила пресс-служба »Зенита».
«Нехватка основных расходных материалов сказывается и на больницах, по причине чего персонал медицинских учреждений подвергается большой опасности при работе с пациентами. Принимая это во внимание, тренерский штаб, игроки и руководство клуба вновь выступили с инициативой выделить личные средства на закупку защитной экипировки, чтобы обеспечить безопасность персонала еще двух больниц Петербурга», - рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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