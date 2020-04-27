Игорь Ефремов: Возобновление первенства ФНЛ в предложенные сроки противоречит здравому смыслу - Советский спорт
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27 апреля 2020 21:15Футбол

Игорь Ефремов: Возобновление первенства ФНЛ в предложенные сроки противоречит здравому смыслу

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о возможном досрочном завершении чемпионата.

«Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно.

В настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление первенства ФНЛ в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу», - приводит слова Ефремова «РИА Новости».

Напомним, 27 апреля состоялось общее собрание РПЛ, которое огласило варианты завершения сезона. В частности, были предложены два варианта возобновления чемпионата в июне (21-го или 28-го). Другой сценарий предусматривает, что в случае возникновения непреодолимых препятствий для продолжения сезона-2019/20 лига зафиксирует итоги 22 туров как окончательные. При этом никто из элитного дивизиона не вылетит с добавлением двух текущих лидеров ФНЛ-2019/20 - «Ротора» и «Химок».

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