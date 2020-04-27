Войцех Щесны: Венгер знал, что я курил Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал, почему ему пришлось покинуть лондонский «Арсенал».

«В то время я регулярно курил, и Венгер знал это очень хорошо. Он просто не хотел, чтобы кто-нибудь курил в раздевалках, и я тоже это знал. На эмоциях после матча я взял сигарету. Пошел в душевую на другом конце раздевалки, чтобы никто не мог меня увидеть, и закурил. Но кто-то заметил меня и просто доложил об этом Венгеру.

Я увидел его пару дней спустя. Он спросил меня, правда ли это, и я ответил - да. Он оштрафовал меня, и на этом все закончилось. А затем он сказал: «Послушай, ты ненадолго выйдешь из состава команды». Но больших ссор или столкновений не было, я был очень профессионален в этом плане.

Ожидал, что вернусь в состав через несколько недель, но команда набрала форму, и Давид Оспина тогда хорошо играл. Это означало, что надо было ждать и пытаться завоевать место в основе, или попытаться убедить Венгера, что я все еще лучший вратарь в клубе, уйдя в аренду. Звучит странно, но иногда это лучший способ доказать это», - цитирует Щесны официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что «Ювентус» приобрел польского вратаря у лондонского «Арсенала» летом 2017 года за 14 миллионов евро. До этого момента Щесны два года играл в серии А за «Рому» на правах аренды. Всего Щесны сыграл за «Ювентус» 88 матчей, пропустив 67 мячей и 42 раза сохранив ворота в неприкосновенности.