Александр Алиев – Милевскому: Можешь подзалететь на золотой мячишко. А кого выбирать?

«Честно тебе скажу, что жду, чтобы чемпионаты не начинались. А 6 января же «Золотой мяч» вручают. Ну извини меня, ты где-то и можешь подзалететь на золотой мячишко... Ну а что? Из кого выбирать? Два чемпионата идут? Вот из двух чемпионатов и надо выбирать. И все. Представляешь, 6 января звоночек тебе из УЕФА или ФИФА: «Артемий, прилетайте!» - сказал Алиев во время прямого эфира на YouTube-канале «Миля».
Ранее Милевский рассказал, что решение о проведении соревнований в единственном продолжающемся чемпионате в Европе принимают не футболисты.
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