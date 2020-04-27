Александр Алиев – Милевскому: Можешь подзалететь на золотой мячишко. А кого выбирать? Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев пошутил, что форвард брестского «Динамо» Артем Милевский имеет неплохие шансы на получение «Золотого мяча» по итогам сезона.

«Честно тебе скажу, что жду, чтобы чемпионаты не начинались. А 6 января же «Золотой мяч» вручают. Ну извини меня, ты где-то и можешь подзалететь на золотой мячишко... Ну а что? Из кого выбирать? Два чемпионата идут? Вот из двух чемпионатов и надо выбирать. И все. Представляешь, 6 января звоночек тебе из УЕФА или ФИФА: «Артемий, прилетайте!» - сказал Алиев во время прямого эфира на YouTube-канале «Миля».

Ранее Милевский рассказал, что решение о проведении соревнований в единственном продолжающемся чемпионате в Европе принимают не футболисты.