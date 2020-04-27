Паулу Фонсека: Я хочу, чтобы Мхитарян остался в «Роме» Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подтвердил, что хотел бы оставить в составе римского клуба полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, выступавшего за клуб на правах аренды.

- Я уже говорил это и скажу еще раз: я хочу, чтобы Мхитарян остался. Генрих тоже хочет остаться. Однако надо признаться, что сейчас все остановилось. Нам все еще нужно провести переговоры с «Арсеналом». Я хочу продолжать работать с ним. Он отличный игрок и хороший человек, - цитирует Фонсеку Football Italia.

Ранее сообщалось, что армянский хавбек готов пойти на понижение зарплаты, чтоб продолжить выступления за итальянский клуб.

Добавим, что в текущем сезоне 31-летний Мхитарян провел 20 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.