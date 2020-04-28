Юридический консультант Икарди: Мауро хотел бы остаться в «ПСЖ» - Советский спорт
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28 апреля 2020 08:17ФутболГичунцев Артур

Юридический консультант Икарди: Мауро хотел бы остаться в «ПСЖ»

Нападающий принадлежит миланскому «Интеру».

Элио Летерио Пино, юридический консультант форварда «ПСЖ» Мауро Икарди, рассказал о планах игрока.

«Думаю, Леонардо (спортивный директор «ПСЖ») хочет оставить Икарди. Надеюсь, так оно и будет.

Мауро доволен жизнью в Париже. Он хотел бы продолжить выступления здесь. Но сейчас клубы больше сосредоточены на возобновлении сезона, чем на трансферах», – цитирует Пино L»Equipe.

Напомним, 27-летний нападающий перебрался в команду Томаса Тухеля летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 20 голов и отдал четыре голевых паса.

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