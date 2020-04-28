Константин Генич: Фролов подставил пресс-атташе, клуб действовал в рамках правового поля Игрок попал под санкции клуба за критику правительства Российской Федерации.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о скандальных событиях вокруг голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова.

«Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля и они имеют все основания игрока оштрафовать. Но глупейшее решение – написать об этом на своем сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора.

Любое интервью согласовывается с пресс-службой. Он выступил. Молодец! Собрал вистов, подставил пресс-атташе, которого тоже наверняка оштрафуют.

И еще раз повторю: Фролов – парень и отличный футболист! И он абсолютно вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое вью не согласовал – сто процентов», – написал Генич в своем Twitter.