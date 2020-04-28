«Реал», «МЮ» и «Ювентус» ведут борьбу за полузащитника «Аякса» Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Хавбек «Аякса» Донни ван де Бек по-прежнему интересен топ-клубам Европы.

Согласно источнику, голландский футболист получил предложения от мадридского «Реала», туринского «Ювентуса» и английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что хавбек дал согласие на переезд в Испанию, однако, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не поддержал его трансфер.

23-летний ван де Бек находится в системе «Аякса» с 2012 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.