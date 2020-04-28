Слуцкий – о словах Фролова: Независимо от того, кто тебе платит, ты можешь иметь свою позицию Игрок попал под санкции клуба за критику правительства Российской Федерации.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к словам голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова.

«Политические высказывания футболистов и тренеров создают особый резонанс? Здесь все объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов.

Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал свою гражданскую позицию – это всегда очень болезненно воспринимается. Самым резонансным за все время, безусловно, было интервью Панарина, но там сложнее было, чтобы ему что-то прилетело, потому что он играет в НХЛ. Вот и здесь все считают, что футболисты и спортсмены в целом не совсем имеют право, и всегда это очень бурно обсуждается.

Мое мнение? Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – дотационный клуб. С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию», – сказал Слуцкий в эфире «Эха Москвы».