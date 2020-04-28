Экс-футболист «Челси»: Халк – лучший нападающий, с которым я играл

Бывший полузащитник «Челси» Рауль Мейрелеш считает Халка талантливым игроком. Он вспомнил, как выступал вместе с бразильцем за «Порту».
«Когда он только приехал в команду, я не мог понять, в чем его сильные качества. Но прошло время – Халк много работал на тренировках и отточил свой пушечный удар. Думаю, он лучший нападающий, с которым я когда-либо играл», – приводит слова Мейрелеша Sportbild со ссылкой на AS.
Напомним, в составе «Порту» Халк отыграл 169 матчей, забил 77 голов и отдал 61 голевой пас. Он был продан в «Зенит» за 40 млн евро.
Ранее 33-летний форвард подчеркнул, что мечтает вернуться в стан «драконов».
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