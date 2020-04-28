Тарасов – о коронавирусе в России: Наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире Об этом футболист заявил в своем Instagram.

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о текущей ситуации в стране.

«Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках.

Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице…

И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другим графикам. Тут врачам, конечно, низкий поклон», – написал Тарасов.

На сегодняшний день в России зафиксировано 867 летальных случаев. Заболели 93 558 человек, а выздоровели – 8456.