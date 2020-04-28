Самуэль Жиго: Тедеско – очень умный тренер - Советский спорт
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28 апреля 2020 16:30ФутболШарафудинов Виктор

Самуэль Жиго: Тедеско – очень умный тренер

Французский защитник «Спартака» поделился мнением о главном тренере красно-белых.

Самуэль Жиго оценил тренерские способности Доменико Тедеско, а также рассказал почему принял предложение «Спартака».

«Тедеско – очень умный тренер, – цитирует защитника московского клуба Goal.com – Он знает много языков и пользуется любой возможностью, чтобы учить русский. К тому же он очень энергичный и достаточно молодой. Он обладает отличными человеческими качествами, что очень важно в современном футболе. Это дает надежду на успехи в будущем.

Я пришел в «Спартак», чтобы играть в еврокубках. Я хотел играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Для любого профессионального футболиста Лига чемпионов – это важнейший турнир. Да, ситуация немного расстраивает, тем более в свой первый год я не смог часто играть в еврокубках из-за травмы.

Мы находимся в сложной ситуации, и в чемпионате мы очень далеки от зоны еврокубков, но есть еще Кубок России, и это наша главная задача. Нужно постараться дойти до конца, хоть это будет и непросто. Это единственный способ напрямую попасть в еврокубки».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

«Спартак» занимает 8 место, отставая от идущего на пятой позиции ЦСКА на 8 очков. В полуфинале Кубка России красно-белые должны встретиться с «Зенитом».

26-летний Жиго в нынешнем сезоне сыграл в РПЛ 19 матчей, забив 4 гола и сделав одну результативную передачу.

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