Бывший нападающий «Ливерпуля» умер от рака

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил о том, что бывший нападающий клуба Майкл Робинсон скончался от рака в возрасте 61 года.

Робинсон выступал за красных в сезоне-1983/84 и помог команде выиграть чемпионат Англии (30 матчей и 6 голов), Кубок европейских чемпионов (6 матчей и 2 гола) и Кубок английской лиги.

Помимо «Ливерпуля» Майкл в течение карьеры футболиста играл за «Престон», «Манчестер Сити», «Брайтон», «Куинз Парк Рейнджерс», испанскую «Осасуну» и национальную сборную Ирландии.

Завершив выступления, Робинсон успешно работал комментатором и ведущим на испанском радио и телевидении.

С 2018 года журналист и бывший футболист боролся с раком.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc