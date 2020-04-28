Бывший нападающий «Ливерпуля» умер от рака Майкл Робинсон помог красным выиграть чемпионат Англии и Кубок чемпионов в 1984 году.

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил о том, что бывший нападающий клуба Майкл Робинсон скончался от рака в возрасте 61 года.

Робинсон выступал за красных в сезоне-1983/84 и помог команде выиграть чемпионат Англии (30 матчей и 6 голов), Кубок европейских чемпионов (6 матчей и 2 гола) и Кубок английской лиги.

Помимо «Ливерпуля» Майкл в течение карьеры футболиста играл за «Престон», «Манчестер Сити», «Брайтон», «Куинз Парк Рейнджерс», испанскую «Осасуну» и национальную сборную Ирландии.

Завершив выступления, Робинсон успешно работал комментатором и ведущим на испанском радио и телевидении.

С 2018 года журналист и бывший футболист боролся с раком.