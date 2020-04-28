Чемпионат России могут возобновить 21 июня

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о возможных сроках возобновления чемпионата.
«Мы разработали различные варианты: начать и 21, и 28, и позже, – заявил Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ». – Если бы дата 2 августа не была обозначена, мы могли уйти в более поздние даты.
Мы понимаем, что очень важно доиграть чемпионат. Большинство клубов поддержало.
Есть обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета. Во главу угла мы ставили здоровье. Большинство поддержали 21 июня, как дату возобновления. Если начать 28, то игры будут на каждый третий день. У меня лежит список 66 легионеров, которых нужно вернуть.
21 июня – наиболее удобная дата для рестарта».
Напомним, что чемпионат РПЛ был приостановлен 17 марта. После 22 туров из 30 лидирует «Зенит», на 9 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».
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