Глава медицинского комитета ФИФА: Буду очень рад, если сезон-2019/20 будет завершен досрочно - Советский спорт
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28 апреля 2020 19:38ФутболШарафудинов Виктор

Глава медицинского комитета ФИФА: Буду очень рад, если сезон-2019/20 будет завершен досрочно

Мишель д’Уг считает, что такая радикальная мера поможет избежать второй волны пандемии.

Глава медицинского комитета ФИФА Мишель д’Уг заявил, что был бы рад, если бы футбольный сезон-2019/20 был досрочно завершен по всему миру из-за пандемии коронавируса.

«Футбол – это не самое важное в жизни, – заявил чиновник международной федерации в интервью The Telegraph. – Буду очень рад, если сможем начать следующий сезон и прекратить до его начала все соревнования.

Если сезон-2020/21 начнется в конце августа или в начале сентября, я буду счастлив. Тогда все мы могли бы избежать второй волны коронавируса, которая вполне возможна. Порой медицина становится важнее экономики. Сейчас как раз такая ситуация. Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все очень просто.

Что касается футбола, думаю, что очень опасно проводить матчи со зрителями, потому что тысячи людей собираются на ограниченном пространстве, не соблюдая дистанцию в 1,5 метра. Игроков тоже нельзя попросить держаться подальше друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

На поле будет контакт между игроками, команды находятся рядом друг с другом в раздевалке и в душевых кабинах. Невозможен сценарий, при котором у каждого игрока будет своя раздевалка. Я уверен, что фанаты будут всегда сопровождать свои клубы, где бы они ни находились.

Я бы попросил всех быть очень осторожными, прежде чем принять решение о возобновлении футбольных матчей. Не могу сказать, когда это станет возможным, потому что никто не знает, как вирус проявит себя в ближайшие месяцы».

Сегодня стало известно о том, что чемпионат Франции будет завершен досрочно, поскольку правительство до 1 сентября не позволит проводить матчи даже при пустых трибунах. Ранее о завершении национальных турниров объявили в Бельгии и Нидерландах.

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