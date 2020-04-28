Во Франции рассмотрят три варианта итоговой турнирной таблицы «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн» попадут в Лигу чемпионов при любом раскладе.

Сегодня премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что футбольный сезон будет завершен досрочно, поскольку правительство продлит запрет на проведение спортивных соревнований до 1 сентября. Профессиональная футбольная лига Франции рассмотрит три варианта итоговой турнирной таблицы лиги 1. Об этом сообщает RMC Sport

Вариант №1. Команды будут классифицированы по среднему количеству очков за игру, поскольку еще до приостановки турнира не состоялся матч 28-го тура «Страсбур» – «Пари Сен-Жермен».

Вариант №2. Таблица после 27 туров станет итоговой.

Вариант №3. Итоговым станет положение после первого круга.

Во всех трех случаях «ПСЖ» и «Марсель» попадут в групповой турнир Лиги чемпионов, а «Ренн» – в квалификацию главного клубного турнира УЕФА. При любом раскладе вылетят «Ним», «Амьен» и «Тулуза».

А вот по поводу распределения мест в Лиге Европы возможны варианты.

1. «Лилль» – 4-й, «Реймс» –5-й, «Ницца» – 6-я.

2. «Лилль» – 4-й, «Лион» – 5-й, «Монпелье» – 6-й

3. «Лилль» – 4-й, «Нант» – 5-й, «Реймс» – 6-й.

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, после 28 туров занимал 9-е место, а после 27 и 19 – 7-е. Выступить в еврокубках в следующем сезоне монегаски не смогут.