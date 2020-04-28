В Испании спортсменам разрешили возобновить тренировки с 4 мая Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны.

Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес на сегодняшней пресс-конференции объявил о том, что с понедельника 4 мая профессиональным спортсменам разрешат возобновить индивидуальные тренировки.

Кабинет министров принял план постепенного выхода Испании из карантина, который состоит из четырех этапов.

«Профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально, начиная с 4 мая, – цитирует Санчеса газета Marca. – Это будет так называемая фаза 0. На фазе 1 можно будет проводить групповые занятия на закрытых спортивных базах профессиональных клубов. Фаза 2 подразумевает проведение массовых мероприятий с количеством участников не более 50 человек. И наконец на фазе 3 будет возможно проводить мероприятия на открытом воздухе с количеством участников в 400 человек».

В Испании надеются возобновить чемпионат 5 июня.

Напомним, что турнир в примере был приостановлен после 27 туров из 38.