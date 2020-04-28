У «Монако» нет денег на Бакайоко, «Челси» ищет нового покупателя

RMC Sport сообщает, что руководство «Монако» отказалось от приобретения опорного полузащитника Тьемуэ Бакайоко у лондонского «Челси».
25-летний Футболист выступал за монегасков на правах аренды, которая обошлась клубу в 3 миллиона евро. За полноценный трансфер пришлось бы заплатить 42 млн. Всего в сезоне-2019/20 Бакайоко сыграл за «Монако» 23 матча, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
Источник отмечает, что главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард не видит полузащитника в составе своей команды, и «Челси» постарается найти Бакайоко новую команду.
В 2017 году лондонцы приобрели Тьемуэ у «Монако» за 40 млн евро. В сезоне-2018/19 он выступал на правах аренды из итальянский «Милан».
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