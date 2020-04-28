The Times: Клубам АПЛ придется доигрывать сезон на нейтральных аренах Не все стадионы клубов английской элиты соответствуют новым тренером.

Рабочая группа английской премьер-лиги продолжает разрабатывать план завершения сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса с учетом требований правительства Великобритании, Национальной службы здравоохранения и полиции. The Times сообщает, что оставшиеся многим командам АПЛ придется играть на нейтральных аренах при пустых трибунах.

Дело в том, что стадион каждого клуба будет проверен на соответствие требованиям властей, медиков и полиции. В случае несоответствия придется играть на нейтральных полях.

Такая идея у многих клубов вызывает неодобрение. План возобновления сезона будут обсуждать на ближайшем совещании клубов. Чемпионат надеются возобновить 8 июня.

Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. Ранее не состоялись две встречи 28-го тура «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал».