«Урал» предлагает доиграть Кубок России в следующем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил доиграть оставшиеся матчи Кубка России в следующем сезоне.
Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу клуба:
«Григорий Викторович выступил с инициативой доиграть нынешний розыгрыш Кубка России в следующем сезоне. Однако даже в таком случае в сезоне-2020/21 шестое место в еврокубках достанется «Динамо».
Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал» должен состояться 4 марта в Ярославле, но игру перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона. 17 марта футбольный сезон в России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В полуфинале победитель этой четвертьфинальной пары должен встретиться с «Химками», а во втором полуфинале должны сыграть «Зенит» и «Спартак».
Напомним, что победитель Кубка России получает путевку в Лигу Европы. Если турнир выигрывает будущий участник Лиги чемпионов, во второй по статусу еврокубок выходит команда, занимающая в РПЛ шестое место. После 22 туров шестую строчку в чемпионате занимает московское «Динамо».
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