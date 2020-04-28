«Урал» предлагает доиграть Кубок России в следующем сезоне В марте клуб из Екатеринбурга не смог сыграть четвертьфинал против «Шинника» из-за неудовлетворительного состояния газона в Ярославле.

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил доиграть оставшиеся матчи Кубка России в следующем сезоне.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу клуба:

«Григорий Викторович выступил с инициативой доиграть нынешний розыгрыш Кубка России в следующем сезоне. Однако даже в таком случае в сезоне-2020/21 шестое место в еврокубках достанется «Динамо».

Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал» должен состояться 4 марта в Ярославле, но игру перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона. 17 марта футбольный сезон в России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В полуфинале победитель этой четвертьфинальной пары должен встретиться с «Химками», а во втором полуфинале должны сыграть «Зенит» и «Спартак».

Напомним, что победитель Кубка России получает путевку в Лигу Европы. Если турнир выигрывает будущий участник Лиги чемпионов, во второй по статусу еврокубок выходит команда, занимающая в РПЛ шестое место. После 22 туров шестую строчку в чемпионате занимает московское «Динамо».