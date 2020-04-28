Геннадий Орлов: Мы несем не такие большие потери, у нас есть какая-то прививка, которая оберегает

Геннадий Орлов заявил о том, что футбольный сезон в России могут возобновить в июне, хотя играть придется без зрителей.
«Убежден, возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей, – рассказал Орлов в эфире радио «Зенит». – Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой людей в аэропортах, и за этим надо следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят. Все-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несем не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, – от туберкулеза. Видимо, она нас оберегает».
Всего на территории РФ по состоянию на утро 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом. 867 человек скончались 8 456 выздоровели.
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