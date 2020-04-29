Клубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня - Советский спорт
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29 апреля 2020 09:30Футбол

Клубы АПЛ планируют возобновить сезон 13 июня

Клубы английской премьер-лиги готовятся к возобновлению сезона в субботу, 13 июня.

По информации Mirror, несколько клубов лиги считают, что необходимо возобновить сезон со второй недели в июне, если будет получено разрешение от правительства.

Как отмечает издание, все оставшиеся матчи пройдут без зрителей, но также не исключается вариант, при котором встречи состоятся на нескольких нейтральных аренах.

Накануне стало известно, что руководство английской премьер-лиги продолжает разрабатывать план завершения сезона-2019/20 в условиях пандемии коронавируса с учетом требований правительства Великобритании, Национальной службы здравоохранения и полиции.

Сообщалось, что клубы АПЛ хотят провести трехнедельный предсезонный сбор перед возобновлением сезона, а лучший сценарий для старта матчей в лиге - 8 июня.

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