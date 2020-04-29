Сергей Кирьяков – о возможной отставке Семина: Если это правда, то это некорректно со всех сторон - Советский спорт
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29 апреля 2020 10:22Футбол

Сергей Кирьяков – о возможной отставке Семина: Если это правда, то это некорректно со всех сторон

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможную смену главного тренера «Локомотива».

- Если это действительно правда, то считаю, что это некорректно со всех сторон. В том числе с точки зрения спортивных результатов, имиджа клуба и отношения к тренеру, который ковал историю «Локомотива», - цитируют Кирьякова «Известия».

Отметим, что на момент приостановки чемпионата России «Локомотив» под руководством Юрия Семина занимал вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, уступая лидирующему «Зениту» девять очков.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» готов подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем, двухлетнее соглашение с которым якобы вступит в силу с 1 июля 2020 года, тогда как контракт нынешнего главного тренера команды истекает в конце мая.

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