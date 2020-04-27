СМИ: «Локомотив» будет платить Николичу 1,5 миллиона евро в год

СМИ со ссылками на сербские источники утверждают, что зарплата 40-летнего Николича в «Локомотиве» составит полтора миллиона евро в год, не считая бонусов. Двухлетнее соглашение якобы вступит в силу с 1 июля 2020 года, тогда как контракт нынешнего главного тренера команды Юрия Семина истекает в конце мая.

По информации «Советского спорта», никакого предварительного соглашения между Николичем и «Локомотивом» не подписано. Серб входит в число возможных кандидатов на пост главного тренера команды. Однако этот вопрос будет обсуждаться только по окончании сезона-2019/20, продолжение которого клубы обсудят в рамках видеоконференции 27 апреля.

Замена Семина прямо сейчас возможна при выполнении одного из двух условий: если сезон в РПЛ не будет доигран, либо если сам Семин откажется продлевать контракт на восемь туров, которые осталось провести. Оба этих варианта маловероятны. Скорее всего, Семин доработает чемпионат-2019/20, после чего, в зависимости от спортивного результата, его кандидатуру рассмотрят вместе с другими претендентами.

Напомним, что накануне председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал комментировать слухи о замене Семина на Николича.

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