СМИ: «Локомотив» будет платить Николичу 1,5 миллиона евро в год

СМИ со ссылками на сербские источники утверждают, что зарплата 40-летнего Николича в «Локомотиве» составит полтора миллиона евро в год, не считая бонусов. Двухлетнее соглашение якобы вступит в силу с 1 июля 2020 года, тогда как контракт нынешнего главного тренера команды Юрия Семина истекает в конце мая.
По информации «Советского спорта», никакого предварительного соглашения между Николичем и «Локомотивом» не подписано. Серб входит в число возможных кандидатов на пост главного тренера команды. Однако этот вопрос будет обсуждаться только по окончании сезона-2019/20, продолжение которого клубы обсудят в рамках видеоконференции 27 апреля.
Замена Семина прямо сейчас возможна при выполнении одного из двух условий: если сезон в РПЛ не будет доигран, либо если сам Семин откажется продлевать контракт на восемь туров, которые осталось провести. Оба этих варианта маловероятны. Скорее всего, Семин доработает чемпионат-2019/20, после чего, в зависимости от спортивного результата, его кандидатуру рассмотрят вместе с другими претендентами.
Напомним, что накануне председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не стал комментировать слухи о замене Семина на Николича.
ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ. У СЕМИНА С «ЛОКО» - КАК У УТКИНА С СОЛОВЬЕВЫМ
«В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий «Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав «Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА Владимир Путров: С приходом Польховского результаты идут в гору, а слова Тихонова – галиматья Заслуженный тренер СССР и России Владимир Путров – о назначении Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону. 15.04.2020 10:00 Биатлон Чикирис Олег Фанат «МЮ», друг Родмана. Какой спортсмен мог умереть в Ким Чен Ыне Мировая пресса полнится противоречивыми слухами о возможной кончине 36-летнего лидера Северной Кореи. Для мира спорта это тоже была бы громадная утрата. 26.04.2020 01:00 Футбол Сергеев Иван «От нас все шарахались, а потом была тюрьма». Футбол возвращается в Ухань Нападающий китайского клуба «Ухань Чжоэр» Жан Эврар Куасси рассказал о возвращении в город, откуда по миру начал распространяться коронавирус. 27.04.2020 09:00 Футбол Сергеев Иван Гинер все продал, Соловьева зовут на «Динамо», Овечкин сыграл против Гретцки В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 23.04.2020 08:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий «Бомж отжимался по своей воле. А ты, Кузнецов, – чёрт!» Фанаты проклинают хейтера Хабиба Отповедь бойца ММА по поводу опубликованного им ранее клипа, высмеивающего Нурмагомедова, вызвала гнев поклонников чемпиона UFC. 26.04.2020 12:00 ММА Сергеев Иван Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав