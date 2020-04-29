Олег Романцев – о легионерах: В футбол должен играть тот, кто сильнее Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о лимите на легионеров.

- С лимитом все очень просто, на самом деле: в футбол должен играть тот, кто сильнее. Хоть он бразилец, хоть испанец, хоть свой. Но если своих не смогли вырастить — кто виноват, кроме нас самих? – цитирует Романцева «Матч ТВ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что лимит снижает конкурентоспособность российских клубов в Европе.

Напомним, со следующего сезона клубы смогут включать в заявку на сезон не более восьми иностранцев. При нынешнем формате на поле должны находиться как минимум пять российских игроков.