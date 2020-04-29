Олег Романцев: Столько лет держать «Локомотив» на высоком уровне может только выдающийся тренер Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает Юрия Семина сильнейшим тренером в российской премьер-лиге.

«Семин - номер один среди тренеров РПЛ прямо сейчас? Без сомнений. В чем его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер», - приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Ранее бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможную смену главного тренера «Локомотива».

На момент приостановки сезона «Локо» под руководством Семина занимал вторую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» девять очков.

Ранее СМИ сообщали, что «Локомотив» готов подписать контракт с сербским специалистом Марко Николичем, двухлетнее соглашение с которым якобы вступит в силу с 1 июля 2020 года, тогда как контракт нынешнего главного тренера команды истекает в конце мая.