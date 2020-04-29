В 2007 году «Локомотив» отказался покупать Неймара за 5 миллионов евро - Советский спорт
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29 апреля 2020 13:43ФутболСергеев Иван

В 2007 году «Локомотив» отказался покупать Неймара за 5 миллионов евро

Бывший скаут столичного футбольного клуба Виктор Тищенко рассказал о сорвавшемся 13 лет назад трансфере бразильской суперзвезды в Россию.

«Мы были в Бразилии, шел чемпионат штата, и »Сантос» из-за карнавала выставил на матч молодежный состав, - рассказал Тищенко в интервью «Чемпионату». - Играли ребята 16 - 18 лет.И среди них был Неймар. Он нам сразу понравился. «Сантос» запросил 5 миллионов евро. Я прилетел в Москву, назвал цену Юрию Семину, а он: «Да ты что? Пять миллионов за 16-летнего пацана?»

Спустя два месяца Неймар заключил полноценное соглашение с «Сантосом» и стоил уже 15 миллионов. Сейчас он защищает цвета «ПСЖ». Напомним, что три года назад парижане купили бразильца у «Барселоны» за 222 млн евро.

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