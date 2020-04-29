Брайан Рой: Ван де Бек идеально подходит для полузащиты «Ювентуса» Бывший хавбек «Фоджи», а ныне тренер молодежной команды «Аякса» Брайан Рой оценил возможный переход полузащитника Донни ван де Бека в «Ювентус».

- Донни идеально подходит для полузащиты «Ювентуса» и итальянского футбола в целом. Мне бы хотелось, чтобы он обменивался передачами с Миралемом Пьяничем или защищался вместе с Родриго Бентанкуром, да и в целом, думаю, что он подходит «Ювентусу» по стилю игры. Если Донни покинет «Аякс», учитывая его особенности, считаю, что он бы очень хорошо освоился в Италии, - приводит слова Роя Football Italia со ссылкой на TuttoJuve.com.

Ранее сообщалось, что ван де Бек еще не принял окончательного решения о том, где продолжит карьеру.

Напомним, 22-летний полузащитник является воспитанником «Аякса». Всего за клуб он провел 175 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 34 результативные передачи.

В минувшем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах за амстердамцев во всех турнирах, 10 раз отличился сам и 11 раз ассистировал партнерам.