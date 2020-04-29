Два бывших футболиста сборной Украины готовы провести прощальный матч в России «с медведями»

«Я постараюсь сделать прощальный матч, но только когда ты закончишь играть, - заявил Алиев во время совместного эфира в социальных сетях. - Ты, наверное, еще 3-4 года будешь выступать. Я могу подождать. Но представляешь афишу нашего матча? Кент прощается с большим футболом! Придет много людей, много недоброжелателей! В одну команду Олега Блохина поставим тренером, а в другую – Йожефа Сабо. В перерыве можно поменться командами... Где будем играть? Можем у Игоря Суркиса попросить стадион киевского «Динамо». А можно еще в Хабаровск слетать, с медведями там сыграем».

Напомним, что 35-летний уроженец Хабаровска Алиев провел за сборную Украины 28 матчей и забил 6 мячей. У его ровесника Милевского - 50 игр и 8 голов за национальную команду, в составе которой он участвовал в четвертьфинале ЧМ-2006. В прошлом году Милевский помог брестскому «Динамо» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Белоруссии.

В России тот и другой провели не так много времени. Милевский в ФНЛ-2016/17 защищал цвета «Тосно». А Алиев был одним из лидеров «Локомотива»-2010 (14 голов), а позже отметился в «Анжи»-2014/15.