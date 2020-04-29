Италия может досрочно завершить футбольный сезон по примеру Франции Об этом рассказал министр спорта Итальянской Республики.

Итальянские клубы надеялись на возобновление тренировок 4 мая, но все идет к тому, что правительство разрешит спортсменам приступить к индивидуальным занятиям не ранее 18-го числа. Вдобавок министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что пример Франции, где досрочно завершили футбольный сезон, может побудить руководство серии А принять такое же решение.

«Переговоры между научным комитетом и Федерацией футбола Италии продолжаются, – рассказал Спадафора в интервью телеканалу La 7. – Федерация представила медицинский протокол проведения матчей, но он был признан неудовлетворительным.

Что касается возобновления тренировок, я уже говорил, что само по себе это еще не значит, что сезон будет возобновлен. По моему мнению, возобновление сезона с каждым днем все менее вероятно.

Естественно, футболистам хочется возобновить тренировки, но если бы я был президентом клуба, я бы задумался о том, чтобы подготовить безопасное начало следующего сезона.

Франция не станет последней страной, принявшей решение о досрочном завершении чемпионата. Ее пример может побудить Италию применить такой же подход. Не удивлюсь, если через несколько дней президенты клубов сами начнут просить меня о том, чтобы закончить нынешний сезон прямо сейчас».

До вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса в чемпионате Италии удалось провести 26 неполных туров из 38.