Наингголан и Перишич могут вернуться в «Интер» Бельгиец и хорват выступают на правах аренды за «Кальяри» и «Баварию».

Иван Перишич и Раджа Наингголан могут продолжить карьеру в миланском «Интере» после завершения своих арендных соглашений. При этом руководство сине-черных категорически не хочет видеть в команде Мауро Икарди, который на таких же условиях выступает за «ПСЖ».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что главным тренер «Интера» Антонио Конте пересмотрел свое отношение к Наингголану и Перешичу, которые по его инициативе прошлым летом были отданы в аренду соответственно «Кальяри» и мюнхенской «Баварии».

По сведениям миланской газеты, у «Кальяри» нет денег, чтобы выкупить контракт Наингголана, и нет никаких гарантий по поводу того, что «Бавария» воспользуется правом приобрести Перишича за 20 миллионов евро. Оба игрока должны остаться в «Интере», и Конте попытается найти для них место в составе.

Что касается Икарди, то если «ПСЖ» откажется приобретать аргентинского нападающего за 70 млн евро, миланский клуб попытается найти другого покупателя.

31-летний бельгийский полузащитник Наингголан в нынешнем сезоне сыграл за «Кальяри» 21 матч в серии А, забив 5 голов и сделав 5 результативных передач.

В активе 31-летнего хорватского флангового нападающего Перишича 4 гола и 5 результативных передач в 15 матчах немецкой бундеслиги в составе «Баварии».

27-летний Икарди сыграл за «ПСЖ» 31 матч с учетом всех турниров, забив 20 голов и сделав 4 результативные передачи.