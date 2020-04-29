БАТЭ победил «Славию» и вышел в финал Кубка Белоруссии, где встретится с «Динамо-Брест» Решающий матч турнира запланирован на 24 мая.

Ответный матч полуфинала Кубка Белоруссии БАТЭ – «Славия» завершился со счетом 2:0.

На 12-й минуте после розыгрыша углового ворота гостей поразил Захар Волков, а на 45-й защитник «Славии» Игорь Тымонюк направил мяч в свои ворота.

В первом матче 8 апреля команда из Мозыря победила дома с результатом 1:0.

БАТЭ в девятый раз в истории вышел в финал Кубка Белоруссии. Ранее клуб из Борисова трижды выигрывал трофей в 2006, 2010 и 2015 годах.

В решающем матче БАТЭ встретится с действующим чемпионом страны «Динамо-Брест». Игра должна состояться 24 мая в Минске на стадионе.

Соперники уже встречались друг с другом в финале Кубка. Два года назад «Динамо-Брест» победило БАТЭ со счетом 3:2.