Прабабушка Фабрегаса в 95 лет победила коронавирус Испанский полузащитник выступает за «Монако» вместе с Александром Головиным.

Сеск Фабрегас на своей странице в твиттере сообщил о том, что его 95-летняя прабабушка излечилась от коронавируса.

«Она победила коронавирус в 95 лет, вчера результат теста оказался отрицательным! – написал Фабрегас. – Моя прабабушка — супергерой. Однако все это было бы невозможно без помощи медсестер и врачей, которые рискуют жизнью, чтобы помочь всем нам в эти трудные времена»

Прабабушка Фабрегаса живет испанской провинции Каталония в городе Аренис-де-Мун.

В сезоне-2019/20 бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» сыграл за «Монако» в чемпионате Франции 18 матчей, отдав 3 результативные передачи.