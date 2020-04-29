Прабабушка Фабрегаса в 95 лет победила коронавирус

Сеск Фабрегас на своей странице в твиттере сообщил о том, что его 95-летняя прабабушка излечилась от коронавируса.
«Она победила коронавирус в 95 лет, вчера результат теста оказался отрицательным! – написал Фабрегас. – Моя прабабушка — супергерой. Однако все это было бы невозможно без помощи медсестер и врачей, которые рискуют жизнью, чтобы помочь всем нам в эти трудные времена»
Прабабушка Фабрегаса живет испанской провинции Каталония в городе Аренис-де-Мун.
В сезоне-2019/20 бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» сыграл за «Монако» в чемпионате Франции 18 матчей, отдав 3 результативные передачи.
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной., 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав Когда вернется спорт – 3. Америка – первая по больным, Россия – последняя по времени Это последняя из статей о ходе эпидемии в главных спортивных регионах мира. Судя по всему, позже всех к нормальной жизни вернутся две страны – США и наша. 29.04.2020 22:11 Футбол Тигай Лев Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа В Манагуа прошел вечер бокса. Эти восемь боев запомнятся надолго. 26.04.2020 16:00 Бокс Сергеев Иван Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Санкт-Петербург-2000. Хроники самого громкого провала сборной России. Часть I 29 апреля 2000 года в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира, с которым было связано много надежд. «Советский спорт» начинает рассказ о событиях 20-летней давности. 29.04.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Виталий Славин отказывается платить за хоккей. Открытое письмо нашего автора Хоккейный обозреватель «Советского спорта» выступает в жанре «открытого письма». Адресат - президент КХЛ Алексей Морозов. Как законопослушный налогоплательщик, наш автор отказывается финансировать профессиональный хоккей и требует сократить потолок зарплат до 370 млн рублей. 28.04.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий