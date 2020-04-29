Дмитрий Селюк: У Семина зарплата меньше, чем предлагают Николичу Известный агент прокомментировал слухи о смене тренера в московском «Локомотиве».

Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере написал о том, что та зарплата, которую якобы будет получать в московском «Локомотиве» сербский тренер Марко Николич, больше оклада Юрия Семина.

«Прочитал в СМИ, что зарплата, которую «Локомотив» предлагает Николичу (1,5 млн евро в год), якобы в два раза меньше, чем у Семина. Это неправда, полная чушь! У Семина зарплата меньше, чем предлагают Николичу», – написал Селюк.

Ранее сербская пресса сообщила, что бывший тренер «Партизана» и венгерского «Фехервара» Николич 1 июля станет главным тренером «Локомотива». В московском клубе эту информацию опровергают.

Действующий контракт 72-летнего Семина рассчитан до 30 июня.