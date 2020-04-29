Дмитрий Селюк: У Семина зарплата меньше, чем предлагают Николичу

Дмитрий Селюк на своей странице в твиттере написал о том, что та зарплата, которую якобы будет получать в московском «Локомотиве» сербский тренер Марко Николич, больше оклада Юрия Семина.
«Прочитал в СМИ, что зарплата, которую «Локомотив» предлагает Николичу (1,5 млн евро в год), якобы в два раза меньше, чем у Семина. Это неправда, полная чушь! У Семина зарплата меньше, чем предлагают Николичу», – написал Селюк.
Ранее сербская пресса сообщила, что бывший тренер «Партизана» и венгерского «Фехервара» Николич 1 июля станет главным тренером «Локомотива». В московском клубе эту информацию опровергают.
Действующий контракт 72-летнего Семина рассчитан до 30 июня.
UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках. 25.04.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Санкт-Петербург-2000. Хроники самого громкого провала сборной России. Часть I 29 апреля 2000 года в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира, с которым было связано много надежд. «Советский спорт» начинает рассказ о событиях 20-летней давности. 29.04.2020 09:00 Хоккей Домрачев Владислав Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай От чудика Доменека до депутата Газзаева. Остановка чемпионата Франции задела многих Решение французов не доигрывать футбольный сезон-2019/20 активно обсуждают не только у них в стране. Мы собрали главные цитаты. 29.04.2020 16:44 Футбол Зибрак Артем Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Виталий Славин отказывается платить за хоккей. Открытое письмо нашего автора Хоккейный обозреватель «Советского спорта» выступает в жанре «открытого письма». Адресат - президент КХЛ Алексей Морозов. Как законопослушный налогоплательщик, наш автор отказывается финансировать профессиональный хоккей и требует сократить потолок зарплат до 370 млн рублей. 28.04.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев