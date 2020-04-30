Футболисты «Сокола» перечислили 100 тысяч рублей на строительство больницы На сегодняшний день от коронавируса по всему миру скончались более 227 тысяч человек.

Саратовский «Сокол» принял участие в строительстве инфекционной больницы, сообщает клубная пресс-служба. По информации «Матч ТВ», сумма пожертвования составила 100 тысяч рублей. В акции приняли участие игроки, а также тренерский штаб. На данный момент команда занимает третье место в группе «Центр» ПФЛ. Ранее сообщалось, что нынешний сезон в ФНЛ и ПФЛ будет завершен досрочно.