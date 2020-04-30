СМИ: Эдер привлек внимание турецкого клуба

Форвард московского «Локомотива» Эдер может покинуть команду в летнее межсезонье.
Согласно источнику, португалец вошел в сферу интересов турецкого клуба «Гезтепе».
Отмечается, что руководство также рассматривает варианты с нападающим «Удинезе» Лукашем Теодорчиком и форвардом «Лечче» Хума Бабакаром.
В данный момент «Гезтепе» занимает восьмое место в таблице, набрав 37 очков. Что касается Эдера, то 32-летний футболист перебрался в московский клуб летом 2018 года.
В текущем сезоне португалец отыграл 23 матча и забил шесть голов.
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