СМИ: Эдер привлек внимание турецкого клуба Об этом сообщает HT Spor.

Форвард московского «Локомотива» Эдер может покинуть команду в летнее межсезонье.

Согласно источнику, португалец вошел в сферу интересов турецкого клуба «Гезтепе».

Отмечается, что руководство также рассматривает варианты с нападающим «Удинезе» Лукашем Теодорчиком и форвардом «Лечче» Хума Бабакаром.

В данный момент «Гезтепе» занимает восьмое место в таблице, набрав 37 очков. Что касается Эдера, то 32-летний футболист перебрался в московский клуб летом 2018 года.

В текущем сезоне португалец отыграл 23 матча и забил шесть голов.