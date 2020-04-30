«Алана, зачем вы сделали пластику?» Фото жены Мамаева в 17 лет шокировало пользователей

Вот это фото.
А вот как выглядит Алана Мамаева сейчас.
Напомним, что Алана неоднократно рассказывала о многочисленных пластических операциях, от которых на ее теле живого места не осталось. Пользователи, увидев фото 17-летней Мамаевой, удивились, зачем девушка меняла свою внешность. При этом многие обратили внимание на сходство юной Аланы с ее дочерью Алисой от футболиста «Ростова» Павла Мамаева.
Сегодня стало известно о судебном иске, который на Мамаева и его приятеля-футболиста Александра Кокорина подала телеведущая Первого канала Ольга Ушакова. Она намерена возместить 300 тысяч рублей за ущерб, нанесенный в октябре 2018 года ее автомобилю во время массовой драки с участием Мамаева и Кокорина, которые впоследствие отсидели почти год в тюрьме.
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